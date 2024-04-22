По данным российских СМИ, в 2023 году практически каждый четвертый рубль, потраченный правительством, ушел на засекреченные статьи. Отмечается, что это стало рекордом за последние два десятилетия. Общая сумма “тайных” расходов достигла 7,33 триллиона рублей, передает 24 Канал.

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"Тайные" расходы превышают плановый бюджет

Ссылаясь на данные системы "Электронный бюджет", российские СМИ сообщили, что российские власти продолжают увеличивать секретные расходы федерального бюджета. Кремль скрывает просто огромный размер расходов на войну против нашего государства.

Сообщается, что как указано в вышеупомянутом "Электронном бюджете", в 2023 году практически каждый четвертый рубль, который был потрачен правительством, использовали на секретные статьи. Такой показатель достигает 22,6% от общих расходов и является наибольшей долей расходов за последние два десятилетия.

В то же время объем так называемых "тайных расходов" значительно вырос по сравнению с 2022 годом, превысив плановые 6,37 триллиона российских рублей почти на 1 триллион. Общие расходы бюджета также выросли на 1,35 триллиона рублей, что указывает на значительное влияние секретных расходов на общий бюджет.

Такие расходы превышают расходы на поддержку экономики, здравоохранение и образование, а также систему ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство). Как отметил директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, очевидно значительная часть этих расходов предназначена на оборону и силовые структуры.

Однако "секретом" являются не только суммы, которые были потрачены в военном деле, поскольку "тайной" считают и общую государственную статистику. По данным Минфина, власть не раскрывает, сколько денег тратят на отдельные бюджетные статьи, а в феврале 2023 года был принят закон, который позволяет правительству убирать из публичного доступа любые официальные данные.

Кроме того, вышеупомянутый документ позволил засекретить статистику по добыче нефти и газа на территории страны-агрессора. Более того, это задело также и таможенную статистику и структуру золото-валютных резервов страны.

Напомним, что ранее на "прямой линии" Владимир Путин в очередной раз пытался показать себя сильным лидером, который все держит в своих руках. Несмотря на это он был вынужден признать, что подорожание яиц есть. Президент России сообщил, что поднимал этот вопрос перед ответственными лицами.

Президент России продолжил, отметив, что цены поднялись примерно на 40% – причиной этого якобы является "повышение доходов". Просто вырос спрос, а темпы производства нет – ведь все любят этот продукт.