Российские власти заговорили о смертной казни из-за массового дезертирства в армии

Россия возвращается к практике расстрелов и заградительных отрядов. В рядах войск врага, которые пошли в наступление против Украины, - тяжелая морально-психологическая обстановка.

Среди российских оккупантов, которые двинулись на украинскую территорию – массовое дезертирство. В то же время учащаются факты отказа российских солдат выполнять преступные указания командования Кремля.

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Совет безопасности России инициирует вопрос о снятии моратория на смертную казнь в стране, действующей с 1997 года.

То, что соответствующий фактор будут использовать для подавления митингов и устрашения людей внутри России – не исключено.

О тяжелом морально-психологическом состоянии российских оккупантов свидетельствуют видео с пленными. В частности, оккупант, который хотел захватить Киев, рассказал о том, как "кается". Еще один пленный солдат фактически эмоционально сдался под давлением украинцев в Сумах.

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