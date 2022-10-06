По материалам СБУ ему уже объявили о подозрении в наёмничестве. Пока он ранен и находится в украинском плену, куда попал во время контрнаступления ВСУ на Донецком направлении.

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Что известно о наемнике

Белорус, которому всего 22 года, сам вышел на российскую частную военную компанию в июле 2022 года. 19 июля он подписал контракт на прохождение военной службы в составе ЧВК "Редут" в должности пулеметчика, а уже 21 июля начал воевать в Изюме.

Как выяснили правоохранители, мужчину не раз передислоцировали. Так, кроме Изюма он успел повоевать в:

Сватово Луганской области,

Коровом Яру Донецкой области.

В этих населенных пунктах белорус продолжил выполнять план России по захвату территории Украины.

Оккупанту грозит лишение свободы

Наемника удалось задержать благодаря контрнаступлению ВСУ. Его преступная деятельность прекратилась 19 сентября, когда тот попал в плен.

В настоящее время с боевиком работают следователи СБУ, а документирование проводится при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора. Действия белоруса квалифицируют по статье Уголовного кодекса Украины о наёмничестве, за которое ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Военнопленные России: что известно

Это не первый военнопленный из ЧВК "Редут". Так, в сентябре украинские военные взяли в плен первого узбека. Ему также было всего 22 года, а убивать украинцев он ушел, потому что были нужны деньги.

Отметим, что в Украине действует горячая линия проекта "Хочу жить". С помощью него россияне, желающие сохранить свою жизнь, могут безопасно сдаться в плен. Так, недавно появилось видео такой сдачи.

Пленные россияне нужны Украине и, в частности, для обмена на украинцев, которых удерживает Россия. Так, российского пилота, подбитого под Черниговом, обменяли на 5 украинских пилотов.

Обратите внимание – какие настроения есть среди оккупантов: смотрите видео