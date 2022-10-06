За матеріалами СБУ йому уже оголосили про підозру за найманство. Наразі він поранений і перебуває в українському полоні, куди потрапив під час контрнаступу ЗСУ на Донецькому напрямку.

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Що відомо про найманця

Білорус, якому всього 22 роки, сам вийшов на російську приватну військову компанію у липні 2022 року. 19 липня він підписав контракт на проходження військової служби у складі ПВК "Редут" на посаді кулеметника, а вже 21 липня почав воювати в Ізюмі.

Як з'ясували правоохоронці, чоловіка не раз передислоковували. Так, окрім Ізюму він встиг повоювати в:

Сватовому Луганської області,

Коровому Яру Донецької області.

У цих населених пунктах білорус продовжив виконувати план Росії щодо захоплення території України.

Окупанту загрожує позбавлення волі

Найманця вдалося затримати завдяки контрнаступу ЗСУ. Його злочинна діяльність припинилася 19 вересня, коли той потрапив у полон.

Наразі із бойовиком працюють слідчі СБУ, а документування проводяться за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора. Дії білоруса кваліфікують за статтею Кримінального кодексу України про найманство, за яке йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Військовополонені Росії: що відомо

Це не перший військовополонений з ПВК "Редут". Так, у вересні українські військові взяли у полон першого узбека. Йому також було лише 22 роки, а вбивати українців він пішов, бо були потрібні гроші.

Зауважимо, що в Україні діє гаряча лінія проєкту "Хочу жити". За допомогою нього росіяни, які бажають зберегти своє життя, можуть безпечно здатися в полон. Так, недавно появилося відео такої здачі.

Полонені росіяни потрібні Україні й зокрема для обміну на українців, яких утримує Росія. Так, російського пілота, якого підбили під Черніговом, обміняли на 5 українських пілотів.

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