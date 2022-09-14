На Харьковском направлении продолжаются жестокие бои. В отличие от продуманной и последовательной стратегии ВСУ, российская армия дезорганизована и деморализована.
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Российская армия оказалась недоармией
В перехваченных разговорах оккупантов все чаще слышим, что у российских военных нет четких наставлений со стороны руководства. Это мешает им удерживать захваченные позиции и, что более важно, заставляет сомневаться в собственной армии.
Организации никакой нет. Я думал, что здесь армия, а здесь не армия... Каждый сам за себя, – с разочарованием делится с женой захватчик.
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О слаженности работы оккупантов, когда каждый из них думает только о себе, можно только помечтать. В сравнении с ними, украинские воины, оберегающие родную землю, знают, за что и против кого они борются.
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Успехи ВСУ в Харьковской области: последние новости
- Украинским военным уже удалось освободить более 300 населенных пунктов в Харьковской области. По словам замминистра обороны Анны Маляр, реальное количество может значительно превышать названное.
- 13 сентября были деоккупированы еще 3 населенных пункта. Речь идет о поселках Липцы, Глубоком и Стрелечье.
- ВСУ взяли в плен тысячи оккупантов в Харьковской области. Среди них было немало офицеров.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подробно рассказал о последствиях контрнаступления. Он отметил, что украинская армия уже проделала колоссальную и невероятную работу по деоккупации территорий и разрушила надежды врага на захват Украины.
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