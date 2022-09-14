На Харківському напрямку тривають жорстокі бої. На відміну від продуманої та послідовної стратегії ЗСУ, російська армія дезорганізована та деморалізована.

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Російська армія виявилася недоармією

У перехоплених розмовах окупантів все частіше чуємо, що російські військові не мають чітких настанов з боку керівництва. Це заважає їм втримувати захоплені позиції та, що важливіше, змушує сумніватися у власній армії.

Організації ніякої немає. Я думав, що тут армія, а тут не армія...Кожен сам за себе, – з розчаруванням ділиться з дружиною загарбник.

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Про злагодженість роботи окупантам, коли кожен з них думає лише про себе, можна тільки помріяти. На противагу їм, українські воїни, які оберігають рідну землю, знають, за що і проти кого вони борються.

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Успіхи ЗСУ на Харківщині: останні новини

Українським військовим вже вдалося звільнити понад 300 населених пунктів на Харківщині . За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, реальна кількість може значно перевищувати названу.

. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, реальна кількість може значно перевищувати названу. 13 вересня було деокуповано ще 3 населені пункти . Йдеться про селища Липці, Глибоке та Стрілеча.

. Йдеться про селища Липці, Глибоке та Стрілеча. ЗСУ взяли в полон тисячі окупантів у Харківській області. Серед них було чимало офіцерів.

у Харківській області. Серед них було чимало офіцерів. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко детально розповів про наслідки контрнаступу. Він наголосив, що українська армія вже зробила колосальну та неймовірну роботу з деокупації територій і зруйнувала надії ворога на захоплення України.

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