Россияне наносят удары по Украине из "Москва-Сити", – СМИ

Один из российских пропагандистских телеграм-каналов опубликовал видео, на котором россияне управляют дронами из "Москва-Сити". Однако через полтора часа пропагандисты удалили его из сети.

Стоит отметить, что именно этими беспилотниками оккупанты бьют по Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Insider.

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Что известно о российском пункте управления ударами по Украине

По данным издания, утром 15 апреля российский телеграмм-канал опубликовал два поста, из которых стало понятно, что в одной из башен делового центра "Москва-Сити" сидят операторы военных дронов. Оттуда россияне наносят удары по Украине.

Стоит отметить, что в первом сообщении говорилось о том, что якобы "управляемый из Москвы ударный FPV-дрон впервые на сверхдальней дистанции поразил объект ВСУ в Часовом Яру".

Тогда как во втором сообщалось, что беспилотник, которым руководили из Москвы, был подготовлен к вылету расчетом БпЛА из бригады "Эспаньола", находящейся под городом Часовой Яр в Донецкой области.

Кроме этого, опубликовали шестиминутное видео, где показали процесс координации. Один из участников операции после демонстрации взрыва заявил, что якобы "командир поразил в цель", сидя в "Москве-Сити". Тогда как другой сказал, что благодаря дистанционному управлению "оператор чувствует себя в безопасности и не испытывает никакого давления".

Российский телеграм-канал удалил видео о пункте управления ударами в "Москва-Сити" / Скриншот The Insider

В телеграм-канале "Эспаньолы" сообщили, что якобы дроном руководил командир бригады Станислав Орлов. Именно он, находясь в арендованных апартаментах в "Москва-Сити", якобы успешно поразил какую-то цель под Часовым Яром российским дроном "Овод".

В посте также отметили, что при использовании программно-аппаратного комплекса "Орбита" оператор может находиться в любом городе.

Заметим, что публикация пропагандистского телеграмм-канала вызвала возмущение российских блогеров. Они начали волноваться из-за безопасности своих военных и жалуются, что после такого видео украинцы могут запускать дроны на московские высотки и заявлять, что они ударили по операторам БпЛА.

К слову, ранее Воздушные силы Украины успешно поразили российский пункт управления в Глотово в Белгородской области. Стоит отметить, что этот удар существенно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений украинских Сил обороны в Сумской и Харьковской областях.