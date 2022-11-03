Берут "в плен" ради выкупа: как боевики из Донбасса и военные России издеваются над чмобиками

Внутри русского оккупационного войска нет даже намека на человеческое отношение к своим. Захватчики готовы убивать товарищей по оружию, бросать раненых и погибших на поле боя, а также наживаться за счет друг друга.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, появление мобилизованных на фронте несколько изменило нутро сводного войска. Если раньше самой низкой кастой среди оккупантов считались мобилизованные из Донбасса, то сейчас такими стали "чмобики".

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Как только первые частично мобилизованные перебросились в зону боевых действий, их сразу начали обворовывать.

На "чмобиках" наживаются все

Всего за более месяца с момента объявления "частичной мобилизации" в Украине погибли более 3 тысяч "чмобиков".

Большинство мобилизованных погибли из-за бестолкового командования и решения военно-политического командования использовать их как "пушечное мясо", однако сотни смертей произошли именно в результате внеуставных отношений в армии.

Согласно "традиции", почти все отряды мобилизованных после перекидывания в Украину заключаются в ограблении со стороны "старших товарищей". Все снаряжение, которое "чмобики" купили за свой счет, россияне и местные боевики забирают без угрызений совести.

После этого вчерашних офисных менеджеров ставят перед выбором: либо воевать буквально "голяком", либо купить нужные вещи у "новых друзей".

При этом стоимость всех вещей в зоне боевых действий намного выше, чем в российских военторгах. Так, плохие армейские бронежилеты мобилизованным продают за 25 – 45 тысяч рублей. Спальные мешки стартуют от 10 тысяч.

Если у "чмобика" нет денег для приобретения нужного, ему могут предложить "кредит". Однако при условии, что каждый месяц долг будет расти на половину, а при гибели мобилизованного задолженность будет переходить его семье.

Кроме того, российские оккупанты организовали еще один вид заработка на своих – сниятие наличных. Поскольку "чмобиков" не допускают к ограблению гражданских и других способов заработать, купюр при себе у них практически нет. Чтобы снять нужную сумму со своей карты, им приходится переплачивать от 2 до 7% – именно такие тарифы установили для них российские командиры. Другие оккупанты проблем с нехваткой наличных денег обычно не имеют, ведь уже успели достаточно награбить и "подработать".

Берут в фейковый плен и просят выкуп

Еще одним "происшествием" с которым сталкиваются частично мобилизованные, является "попадание в плен". Такому наказанию положили начало кадыровцы в Херсоне, но подобная практика стремительно распространяется и на других участках фронта.

Того или иного "чмобика" банально похищают и увозят с передовой на подвал, где пытают и записывают все на видео. После этого военные преступники звонят родственникам мобилизованного и представляются солдатами ВСУ, демонстрируют фото и видеозаписи с пытками и требуют от 1 до 5 тысяч долларов за "освобождение".

Если родные не успевают собрать необходимую сумму за установленное время – "чмобика" убивают. Впрочем, даже когда похитители получают выкуп, мобилизованному дают позвонить домой и под угрозой расстрела приказывают рассказать об ужасах украинского плена, а также о том, что он уже находится в госпитале и вскоре вернется на фронт мстить. После этого связь с этим оккупантов пропадает навсегда.