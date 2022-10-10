Меняют дрова на еду: российские военные на Донбассе массово голодают

Несмотря на короткое плечо логистики, группировка российского сводного войска в Донецкой и Луганской областях испытывают целый ряд проблем, связанных с поставкой всего необходимого. Командование оккупационных армий отчаянно концентрируется на содержании территорий, но совершенно не беспокоится о судьбе личного состава.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, подразделения российской армии, "чмобики", боевики и принудительно отправленные на войну мобилизованные на Донбассе в последние недели крайне сильно страдают от недостатка всего необходимого для войны. Российские генералы не позаботились ни о том, чтобы их подчиненные не мерзли в окопах, ни о том, чтобы они не страдали от голода.

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Если перед началом "кампании" захватчики на Донбассе были полностью обеспечены всем необходимым, то с наступлением проблем для России в ходе войны этот вопрос становился с каждой неделей все более острым.

Вынуждены клянчить еду, которую прячут люди

Удары, нанесенные ВСУ с применением дальнобойной артиллерии, нехватка грузовиков и общая проблема с логистикой привели к тому, что уже в августе российские войска на некоторых участках Донбасса и Луганщины начали чувствовать голод.

Сначала захватчики без угрызений совести грабили жителей поселков и городов, отбирали у них еду и продукты. Однако впоследствии местные жители начали массово отказывать оккупантам, мол, кончились все запасы. Поэтому представители российской армии начали проводить рейды с обысками в поисках запасов.

Люди, оставшиеся во временно захваченных и уничтоженных Россией прифронтовых населенных пунктах, начали прятать от оккупантов еду, чтобы самим хоть как-то выживать.

В целом жизнь гражданских на новооккупированных захватчиками территориях Донбасса просто ужасная. Потому что россияне "освободили" людей от инфраструктуры, электричества, воды, доступа к магазинам и возможности уехать куда-то подальше от войны. Кроме того, уже в октябре украинцы в прифронтовых и временно оккупированных городах Донбасса и Луганщины начали страдать от холода.

Собирать дрова владельцам частных домов российские оккупанты и другие представители захватнического войска строго-настрого запретили. Мол, им самим нужно как-то обогреваться.

Именно из-за тотальной нехватки пищи, а также нежелания местных делить с оккупантами продукты, русские солдаты вынуждены предлагать людям обмен. "Ваньки" приносят гражданским деревянные ящики от оружия для отопления, а вместо этого получают картофель, овощи, сало или еще что-то съедобное.

Офицеры о таких отношениях подчиненных с местными жителями знают, но ничего не могут сделать. Выбирая между приказом не облегчать жизнь гражданских и смертью ордынцев от голода, сержанты, лейтенанты и капитаны выбирают неповиновение высшему командованию.

Снабжение вещей на фронт наладили "чмобики"

Как ни странно, но относительное и частичное облегчение обеспечения теплыми вещами путинские ордынцы получили только после появления на линии фронта частично мобилизованных. Путем их ограбления. "Чмобикам" государство не выдало ничего из нужного – ни нормальных бронежилетов, ни зимней формы, ни аптечки. Поэтому они вынуждены были брать кредиты и покупать все необходимое для себя. Но по прибытию на фронт частично мобилизованные поняли, что ценными вещами нужно делиться. Так что у них начали массово отбирать все, с чем они приехали.

Впрочем, дерибан бесправных солдат, конечно, не смог покрыть все нужды оккупационных войск. Привезенные "чмобиками" консервы до позиции не доезжают, ведь еду у них забирают еще на второй или третьей линиях фронта, а снаряжения все равно на всех не хватит – мобилизованные привозят по одному комплекту всего. Так что жизнь россиян, боевиков и принудительно отправленных на фронт жителей Донбасса на передовой крайне сложна даже без контрнаступлений ВСУ. А зимой будет еще хуже.