Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, по какой схеме Россия прикрывает отправку военных инструкторов в Северную Корею. Также Владимир Зеленский отметил, что северокорейские войска, несмотря на большие потери, все еще находятся на Курском направлении в количестве 7 – 8 тысяч солдат.

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Якобы проходят реабилитацию в КНДР

Маломуж напомнил, что Ким Чен Ын заключил соглашение с Владимиром Путиным о совместном военно-политическом союзе. Оно предусматривает поддержку борьбы против западных режимов, прежде всего США, и в войне против Украины в конкретных боевых операциях.

Украинские силы ликвидировали более 4,5 тысячи специальных войск Северной Кореи, которые считались элитными. Поэтому на сегодня, по его словам, боевая подготовка северокорейских войск должна проводиться не только на Дальнем Востоке, где находится их ограниченный контингент, но и непосредственно на полигонах в КНДР.

Для этого предполагается отправка туда российских инструкторов, но по очень скрытой схеме, которая не должна вызывать подозрения, что Россия не только использует корейцев на фронте, но и готовит их для войн и против Украины, и против Южной Кореи,

– подчеркнул генерал армии.

Сегодня в планах Северной Кореи является захват Корейского полуострова, а это уже зона защиты со стороны США.

Для того чтобы это скрыть, легкораненые российские офицеры прибывают в Северную Корею, проходят там реабилитацию. Их располагают в центрах подготовки и там они, имея боевой опыт, обучают северокорейцев, моделируя реальные боевые условия,

– объяснил экс-руководитель Службы внешней разведки.

У наших коллег, по словам генерала армии, уже есть оперативные данные об этом, Украина также получила частичную информацию, поэтому есть утечка в СМИ, что существуют такие модели сокрытие инструкторов под видом легкораненых. Также в Северную Корею могут приезжать действительно легкораненые российские офицеры или под прикрытием, что они гражданские специалисты.

Этот формат показывает, что Россия полноценно готовит Северную Корею как для войны в Украине, так и для противостояния с Южной Кореей. Это должно быть сигналом для США, чтобы они реально противодействовали таким мерам России и Северной Кореи. Потому что это будет работать и против США, и против их союзников в этом регионе,

– подчеркнул Николай Маломуж.

К слову, аналитики американского Института изучения войны сообщило, что российские офицеры едут в Северную Корею якобы на реабилитацию, хотя на самом деле они проводят военную подготовку северокорейских солдат.

Аналитики считают, что таким образом Россия передает КНДР современный боевой опыт. В то же время Пхеньян отказался от финансовой компенсации со стороны Москвы за реабилитацию и содержание российских военных. Это может происходить в рамках стратегической договоренности между странами.