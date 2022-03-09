Российские военные на Херсонщине ищут гражданскую одежду – очевидно, чтобы попытаться сбежать

9 марта 2022 , 22:18
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В Херсонской области местные жители сообщают о том, что российские военные ходят по домам. Да не для того, чтобы "оккупировать" их, а скорее наоборот.

Они ищут гражданскую одежду, чтобы переодеться и сбежать из рядов оккупационной армии. Об этом написали в телеграм-канале "Доказательства преступлений РФ". 

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Вот видео из Херсона, которое свидетельствует о подобных случаях:

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Автор: Олесь Друкач