Российские военные на Херсонщине ищут гражданскую одежду – очевидно, чтобы попытаться сбежать
9 марта 2022 , 22:18Читати новину українською
В Херсонской области местные жители сообщают о том, что российские военные ходят по домам. Да не для того, чтобы "оккупировать" их, а скорее наоборот.
Они ищут гражданскую одежду, чтобы переодеться и сбежать из рядов оккупационной армии. Об этом написали в телеграм-канале "Доказательства преступлений РФ".
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Вот видео из Херсона, которое свидетельствует о подобных случаях:
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