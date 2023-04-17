Оккупанты цинично убивают украинцев и имеют указание на полное наше уничтожение "сверху". Их не волнует кто перед ними: военные или мирные, не волнует пол жертв, не волнует их возраст.

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Приказ о полной зачистке

Об этом сообщил сам оккупант в разговоре со своей женой, которого отправили в Украину в декабре 2022 года. А еще поделился, что сам был в шоке от услышанного. И при полном понимании преступных приказов командования он не собирается останавливаться, как и подобает безоговорочному рабу российской системы.

Нам надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: "стреляйте нах*й". Я готов, но я, если честно, подох*ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й – просто наповал. Идем в зачистку,

– рассказал российский военный.

Однако проработанное системой бесчеловечное отношение показала и жена оккупанта. Словами мужа она не шокирована и не возмущена, а наоборот, оправдывает зверские преступления оккупантской армии ее страны. По ее мнению, с территорий, где ведутся боевые действия, мирное население уехало, поэтому можно убивать оставшихся.

Мы, когда дома были, смотрели новости, с тобой говорили на эту тему. Кто был мирный – все уехали,

– сказала она.

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Против российских преступников открыты уже десятки тысяч производств

Поэтому украинские защитники прилагают максимум усилий, чтобы россияне "уехали" домой как можно быстрее и исключительно в черных пакетах. И родные, в комфорте ожидающие их дома, не должны заламывать в слезах руки и спрашивать "за что?!".

Также правоохранители делают все, чтобы привлечь всех российских военных преступников к ответственности. Так, в настоящее время следователи СБУ расследуют более 34 тысяч производств по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Согласно УКУ, нарушение частей этой статьи карается: