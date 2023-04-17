Оккупанты цинично убивают украинцев и имеют указание на полное наше уничтожение "сверху". Их не волнует кто перед ними: военные или мирные, не волнует пол жертв, не волнует их возраст.
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Приказ о полной зачистке
Об этом сообщил сам оккупант в разговоре со своей женой, которого отправили в Украину в декабре 2022 года. А еще поделился, что сам был в шоке от услышанного. И при полном понимании преступных приказов командования он не собирается останавливаться, как и подобает безоговорочному рабу российской системы.
Нам надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: "стреляйте нах*й". Я готов, но я, если честно, подох*ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й – просто наповал. Идем в зачистку,
– рассказал российский военный.
Однако проработанное системой бесчеловечное отношение показала и жена оккупанта. Словами мужа она не шокирована и не возмущена, а наоборот, оправдывает зверские преступления оккупантской армии ее страны. По ее мнению, с территорий, где ведутся боевые действия, мирное население уехало, поэтому можно убивать оставшихся.
Мы, когда дома были, смотрели новости, с тобой говорили на эту тему. Кто был мирный – все уехали,
– сказала она.
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Перехваченный разговор оккупанта с женой: видео 18+ (ненормативная лексика)
Против российских преступников открыты уже десятки тысяч производств
Поэтому украинские защитники прилагают максимум усилий, чтобы россияне "уехали" домой как можно быстрее и исключительно в черных пакетах. И родные, в комфорте ожидающие их дома, не должны заламывать в слезах руки и спрашивать "за что?!".
Также правоохранители делают все, чтобы привлечь всех российских военных преступников к ответственности. Так, в настоящее время следователи СБУ расследуют более 34 тысяч производств по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Согласно УКУ, нарушение частей этой статьи карается:
- лишением свободы на срок от 8 до 12 лет,
- лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.