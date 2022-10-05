Больше никаких компенсаций: российские военные паникуют из-за аннексии украинских территорий

Если обычное российское население в большинстве своем радуется объявлению Путина о так называемом "присоединении" к составу страны-агрессорf частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, то о кремлевских ордынцах такого сказать нельзя. Почти все они очень расстроены аннексией украинских земель.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, кадровые оккупанты крайне возмущаются тем, что с точки зрения российского законодательства они прекратили свою заграничную командировку. Из-за того, что теперь контрактники юридически "находятся на территории России", они лишились возможности получать львиную долю доплат.

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Кроме того, из-за аннексии Путиным украинских территорий все представители орды не смогут получить статус участника боевых действий. Ибо Кремль не признает, что война идет "на его территории".

Не будет компенсаций за ранение и гибель

Путинское решение дать "победу" своему населению способно хоть как-то объяснить народу России ведение войны против Украины и проведение мобилизации.

Однако, если обычные диванные российские шовинисты действительно воспринимают аннексию как достижение "великого государства", то о военных и членах их семей такого говорить нельзя.

Ведь после аннексии "спецоперация" практически закончилась. Потому что юридически Россия проводит ее в Украине, а захваченные части Херсонщины, Запорожья, Луганской области и Донбасса Путин украинскими не считает.

Все гарантии кремлевского диктатора и его власти относительно компенсаций раненым или выплат родственникам погибших отныне аннулированы . Будет ли российское государство платить деньги "трехсотым" и семьям "двухсотых" дальше, пока неизвестно.

. Будет ли российское государство платить деньги "трехсотым" и семьям "двухсотых" дальше, пока неизвестно. Однако, точно понятно, что все военнослужащие России от решения об аннексии существенно проиграли финансово. Кроме того, что ордынцам придется расстаться с жизнью, они еще будут вынуждены передать своим родным ипотечные кредиты и собственные долги.

Военные преступники, уже осознавшие последствия аннексии территорий для себя, очень расстроены. Ибо теперь они потеряют возможность получить льготы, получив статус участника боевых действий. Контрактники не будут получать львиную долю доплат и иногда у них не будет возможности свести концы с концами.

Кроме того, очень многие из подписавших краткосрочные контракты хотели именно быстро обогатиться для того, чтобы рассчитаться с долгами. Теперь им гайки. Ибо средняя зарплата контрактника без учета боевых и надбавок за участие в войне за границей – 50 – 70 тысяч рублей. И этого критически не будет хватать никому ни на то, чтобы прокормить семьи, ни для оплаты ипотеки. К тому же "соскочить" им теперь не удастся - придется в дальнейшем участвовать в кровавой войне за копейки.

Еще хуже ситуация среди некоторых частично мобилизованных – тех, кого забрали в армию из больших городов, зарабатывали гораздо больше, чем им будут платить в армии. Все, кто попал под мобилизацию из глубинок, вынуждены тратить сумасшедшие деньги для покупки себе бронежилета, каски и прочего снаряжения. На это "чмобикам" приходится в прямом смысле брать кредиты. Однако рассчитываться с ними, скорее всего, придется семьям мобилизованных, ведь путинские опричники будут массово погибать. А семьи "двухсотых" вряд ли будут получать хоть какие-то компенсации, потому что Россия проводит "специальную военную операцию в Украине", а мобилизованные будут отправляться в ад "на территории России". То есть юридически Кремль не обязан платить солдатам ни компенсаций за ранения, ни выделять миллионы родителям для обмена жизни "ваньки" на новую "Ладу".

Срочникам вообще не повезло, потому что государство платит им за службу по 5 – 7 тысяч рублей. Воевать же им точно придется, потому что Путин будет перебрасывать призванных в армию "на охрану российских территорий".

ФСБ проводит массовые мобилизационные рейды в Беларуси

После объявления Путиным частичной мобилизации, многие россияне сбежали из России в Белоруссию. Впрочем, достать дезертиров из Грузии, Казахстана или Монголии Москве достаточно трудно, а вот лукашенковская страна полностью подконтрольна Кремлю. Именно поэтому Минск беспрепятственно пустил множество сотрудников ФСБ на свою территорию.

Правоохранители Беларуси сотрудничают с российскими спецслужбами и предоставляют все сведения о том или ином гражданине-уклонисте. Так, уже в первых числах октября ФСБшники начали проводить массовые мобилизационные рейды в Минске, Гомеле, Бресте и других крупных городах. Гражданам России передают повестки, отлавливая их в арендованных квартирах и гостиницах.

Всех россиян, которых поймали ФСБшники, обязывают срочно прибыть в военкоматы по месту прописки. При этом бежать за границу в цивилизованные страны такие граждане не могут, а единственным шансом не оказаться на поле боя для них является изменение фактического места жительства и игнорирование требований кровавой российской власти.