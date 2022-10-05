За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, кадрові окупанти вкрай обурюються тим, що з точки зору російського законодавства вони припинили своє закордонне відрядження. Через те, що тепер контрактники юридично "перебувають на території Росії", вони втратили можливість отримувати левову частку доплат.

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Крім того, через анексію Путіним українських територій всі представники орди не зможуть отримати статус учасника бойових дій. Бо Кремль не визнає, що війна йде "на його території".

Не буде компенсацій за поранення та загибель

Путінське рішення дати "перемогу" своєму населенню здатно хоча б якось пояснити народу Росії ведення війни проти України та проведення мобілізації.

Однак, якщо звичайні диванні російські шовіністи насправді сприймають анексію як здобуття "великої держави", то про військових та членів їх родин такого казати не можна.

Адже після анексії "спецоперація" фактично закінчилася. Бо юридично Росія проводить її в Україні, а захоплені частини Херсонщини, Запоріжжя, Луганщини та Донеччини Путін українськими не вважає.

То ж всі гарантії кремлівського диктатора та його влади щодо компенсацій пораненим чи виплат родичам загиблих відтепер анульовані . Чи платитиме російська держава гроші "трьохсотим" та сім'ям "двохсотих" далі, наразі невідомо.

. Чи платитиме російська держава гроші "трьохсотим" та сім'ям "двохсотих" далі, наразі невідомо. Однак точно зрозуміло, що всі військовослужбовці Росії від рішення про анексію суттєво програли фінансово. Окрім того, що ординцям доведеться розпрощатися з життям, вони ще й будуть вимушені передати своїм рідним іпотечні кредити та власні борги.

Воєнні злочинці, які вже усвідомили наслідки анексії територій для себе, дуже засмучені. Бо відтепер вони втратять можливість отримати пільги, здобувши статус учасника бойових дій. Контрактники не отримуватимуть левову частку доплат та подекуди не зможуть звести кінці з кінцями.

Крім того, дуже багато з тих, хто підписав короткострокові контракти, хотіли саме швидко збагатитися для того, аби розрахуватися з боргами. Відтепер їм гайки. Бо середня зарплата контрактника без урахування бойових і надбавок за участь у війні за кордоном – 50 – 70 тисяч рублів. І цього критично не вистачатиме нікому ані на те, щоб прогодувати родини, ані для оплати іпотеки. До того ж "зіскочити" їм тепер не вдасться – доведеться надалі брати участь у кривавій війні за копійки.

Ще гіршою є ситуація серед деяких частково мобілізованих – ті, кого забрали у військо з великих міст, заробляли набагато більше, ніж їм платитимуть в армії. Всі, хто попав під мобілізацію з глибинок, вимушені витрачати шалені гроші для купівлі собі бронежилету, каски та іншого спорядження. На це "чмобікам" доводиться у прямому сенсі брати кредити. Однак розраховуватися з ними, скоріш за все, доведеться родинам мобілізованих, адже путінські опричники масово гинутимуть. А родини "двохсотих" навряд отримуватимуть хоча б якісь компенсації, бо Росія проводить "спеціальну воєнну операцію в Україні", а мобілізовані відправлятимуться у пекло "на території Росії". Тобто юридично Кремль не зобов'язаний платити солдатам ані компенсацій за поранення, ані виділяти мільйони батькам для обміну життя "ваньки" на нову "Ладу".

Строковикам взагалі не пощастило, бо держава сплачує їм за службу по 5 – 7 тисяч рублів. Воювати ж їм точно доведеться, бо Путін перекидатиме призваних до армії "на охорону російських територій".

ФСБ проводить масові мобілізаційні рейди у Білорусі

Після оголошення Путіним часткової мобілізації, багато росіян втекли з Росії у Білорусь. Втім, дістати дезертирів із Грузії, Казахстану чи Монголії Москві достатньо важко, а от лукашенківська країна є повністю підконтрольною Кремлю. Саме тому Мінськ безперешкодно пустив велику кількість співробітників ФСБ на свою територію.

Правоохоронці Білорусі співпрацюють із російськими спецслужбами та надають всі відомості про того чи іншого громадянина-ухилянта. То ж вже у перших числах жовтня ФСБшники почали проводити масові мобілізаційні рейди у Мінську, Гомелі, Бресті та інших великих містах. Громадянам Росії передають повістки, відловлюючи їх в орендованих квартирах та у готелях.

Всіх росіян, яких спіймали ФСБшники, зобов'язують терміново прибути до військкоматів за місцем прописки. При цьому втекти за кордон до цивілізованих країн такі громадяни не можуть, а єдиним шансом не опинитися на полі бою для них є зміна фактичного місця проживання та ігнорування вимог кривавої російської влади.