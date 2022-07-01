В результате обстрелов разрушены частные дома

Начальник Славянской военной администрации Вадим Лях утром 1 июля сообщил, что минувшая ночь в городе снова была неспокойной.

Кстати Россияне не смогли отрезать Лисичанск и продвинуться к Славянску, – ISW

По его словам, Славянск в очередной раз подвергся обстрелам. В этот раз, как сообщил Вадим Лях, пострадал региональный ландшафтный парк «Славянский курорт».

В результате обстрелов разрушены частные дома. К счастью, по словам Ляха, обошлось без жертв.

Предыдущие обстрелы Славянская

Российские захватчики 30 июня обстреляли Славянск, применив кассетные боеприпасы. Сообщалось, что взрывы прогремели на улицах Батюка и Свободной. Ранения получили шесть человек.

Также вооруженные силы России атаковали Славянск в ночь на 27 июня, выпустив по городу ракеты. Начальник городской военной администрации Вадим Лях констатировал, что в результате обстрела есть жертвы и пострадавшие.

Это важно Враг беспощадно обстреливает позиции ВСУ по всем направлениям: главное из сводки Генштаба

Какая ситуация на Славянском направлении

В Генштабе ВСУ утром 1 июля сообщили, что на Славянском направлении войска противника продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение.

Сообщалось, что агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций украинских войск недалеко от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко недавно информировал, что российские военные готовятся атаковать Славянск, используя ту же тактику, что и в Мариуполе и Северодонецке.

Захватчики стягивают силы, чтобы из артиллерии бить по городу. По его словам, на Славянском направлении наблюдается увеличение живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии со стороны России.

К сведению – ужасные детали ракетных обстрелов Одесчины: смотрите видео