россияне открыли повторный обстрел, когда спасатели ликвидировали пожар: есть пострадавшие

русские военные совершили очередной зверский поступок. Оккупанты обстреляли украинских спасателей в Донецкой области, которые тушили пожар в результате обстрела.

Один спасатель в тяжелом состоянии

Инцидент произошел 14 августа, когда спасатели тушили пожар кровли складского здания в городе Белицкое. Оккупанты нанесли повторный обстрел, в результате чего получили ранения спасатели Юрий Фесун и Юрий Минаков.

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Как рассказали в ГСЧС, ночью младший сержант службы гражданской защиты Юрий Минаков на реанимобиле был доставлен в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И.Мечникова. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Юрий Фесун находится в травматологическом отделении больницы интенсивного лечения в Доброполье, Покровского района. Его состояние удовлетворительное.

Какая ситуация в Донецкой области

Сейчас наиболее напряженная ситуация именно в Донецкой области, где не утихают обстрелы. Оккупанты наступают сразу на нескольких направлениях и обстреливают гражданских и военных.

В ночь на 15 августа оккупанты открывали огонь по Бахмуту, который имеет стратегическое значение. Заместитель Бахмутского городского головы Александр Марченко рассказал, что враг попал в два микрорайона города. Обстрел длился час.

Также 12 августа оккупанты нанесли удар по Краматорску. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко информировал о двух погибших и 13 раненых гражданских.

Из-за постоянных обстрелов и угроз гуманитарной катастрофы правительство объявило об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области. По состоянию на 15 августа в рамках обязательной эвакуации выехало около 6 тысяч человек. В планах эвакуировать еще 340 – 350 тысяч человек.

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