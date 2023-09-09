"Я*ца ему отрежь, н***й": оккупанты обсуждают будущие пытки над украинским пленником

Российские военные продолжают нарушать все возможные международные конвенции. Так, в перехваченном разговоре оккупант предлагает подвергнуть пыткам украинского пленника.

Сотрудники ГУР МО перехватили очередной разговор русских военных. Она велась между двумя русскими военными Денисом и Александром. Последний предложил своему товарищу подвергнуть пыткам украинского пленника.

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Оккупант призывает к пыткам

Сначала военные обсуждали какого-нибудь своего знакомого. Мол, его отправили на реабилитацию. Но Александр всячески это отрицал. Говорил, что тот приехал и ежедневно злоупотреблял алкоголем.

Он поинтересовался у Дениса, когда он возвращается. На что последний заявил, "сказали, как до Киева дойдете, только тогда пойдете". Между тем Александр жаловался, что рубят дрова, потому что по ночам в блиндаже холодновато.

Вдруг Александр вспомнил, что должен о чем-то важном спросить. В разговоре он оживился, спрашивая, кого Денису удалось поймать. На что последний заявил, что в плен попал "ДРГшник". Мол, он мог корректировать огонь.

Александр сразу же дал совет, как наказать этого "ДРГшника". Говорит: "я**я ему отрежьте, и все, н***й!". Последний заявил, что сначала его должны привезти и начал жаловаться на жизнь.

Сначала жаловался, что у него проблемы со спиной. И что они "***т мозги" оккупанту. Как будто они у него есть. Потом начал сетовать, что очень хочет домой вернуться. Мол, "б***ь, за***ли". В частности, российского захватчика достали наряды.

Нравственный упадок оккупанта не безоснователен. Россияне продолжают нести колоссальные потери в войне против Украины. Только на Таврическом направлении за прошедшие сутки отправили на тот свет несколько десятков захватчиков.

Потери врага поражают

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, за минувшие сутки на Таврическом направлении враг потерял 321 бойца. Речь идет о 81 "двухсотом", 233 раненых и 7 пленных.

Кроме того, у оккупантов стало на 40 единиц техники меньше. Речь идет о: 1 танке, 1 ББМ, 9 артиллерийских системах и минометах, 1 ПВО, 1 РЛС "Зоопарк", 1 ПТРК, 17 БПЛА, 6 единицах автомобильной техники, а также 3 единицах специальной техники. Это еще не все, ведь уничтожили также 8 складов боеприпасов и 2 пункта управления оккупантов.