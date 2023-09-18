Госпожа посол Украины в Мексике в соцсети X, ранее известной как твитер, резко обратилась к главе этого государства из-за присутствия на мероприятии российского военного контингента, пишет 24 Канал.
В день парада в Мексике Оккупанты ракетой попали в автомобиль в Харьковской области: погибли мужчина и женщина
Российские захватчики на параде в Мексике
Драмарецкая упрекнула мексиканскому лидеру в том, что он разрешил российским солдатам участвовать в параде.
Военно-гражданский парад, запятнанный участием российского полка: сапоги и руки военных преступников запятнаны украинской кровью. Насколько последовательна ваша политика нейтралитета и ваше осуждение российской агрессии против моей страны, господин Лопес Обрадор?
– спросила госпожа посол Украины в Мексике.
Кстати, в этом параде кроме представителей страны-агрессора принимали участие делегации из 19 других государств. В частности, среди присутствующих Белиз, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Южная Корея, Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Непал, Никарагуа, Панама, Россия, Уругвай, Чили, Шри-Ланка и Венесуэла.
Минобороны Мексики назвало все страны "друзьями". Более того, заявило, что эти контингенты "превозносили" событие, "демонстрируя братство, объединяющее Мексику со странами Америки, Европы и Азии".
В Гааге начинают слушания относительно геноцида России против Украины
- Отметим, что 18 сентября Международный суд ООН в Гааге начинает слушание по иску Украины к России. Он касается геноцида наших граждан, осуществляемого страной-агрессором с начала вторжения.
- В иске Киев требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия "геноцид" для оправдания нападения на Украину.