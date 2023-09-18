В частности этот иск Украина подала в Международный суд в Гааге еще 26 февраля 2022 года. Слушания проходят во Дворце мира в Гааге, где находится штаб-квартира суда.
Интересно Добивали женщин и детей: новые факты о зверствах вагнеровцев в Украине
В Гааге проходит слушание по геноциду украинцев
Слушание иска Украины против России по геноциду наших граждан будут проходить в два раунда. В частности, Россия будет выступать 18 и 25 сентября, а Украина – 19 и 27 сентября.
Украинскую делегацию возглавляет посол по особым поручениям министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич, а российскую — Геннадий Кузьмин, посол по особым поручениям МИД России.
В своем иске Киев требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия "геноцид" для оправдания нападения на Украину. В то же время Россия заявляла, что пыталась предотвратить "геноцид на ходе Украины".
Следует отметить, что украинская сторона отвергла это утверждение страны-агрессорки, заявив, что Конвенция ООН 1948 о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения.
Россия также утверждает, что Международный суд ООН якобы не имеет юрисдикции по этому делу, поскольку "конвенция не регулирует применение силы между государствами".
К иску Украины также присоединились Соединенные Штаты Америки. Однако поскольку США имели оговорку в одной из статей конвенции, суд не признал их декларацию об интервенции, поэтому и не включил страну в слушания.
Ранее ООН не увидела геноцида украинцев Россией
- Глава международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе 4 сентября отметил, что ООН не может признать геноцидом то, что происходит в Украине после начала вторжения России. Он подчеркнул, что в комиссии якобы нет достаточного количества доказательств.
- На это заявление отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он осудил заявление главы комиссии, а также подчеркнул, что, очевидно, для ООН "Россия пускает ракеты и воюет по-доброму".
- Впоследствии на оценку комиссии ООН отреагировал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он привел примеры того, как Россия осуществляет геноцид наших граждан и напомнил, какие именно пункты подпадают под определение этого понятия.