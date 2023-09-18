Зокрема, цей позов Україна подала до Міжнародного суду в Гаазі ще 26 лютого 2022 року. Слухання проходять у Палаці миру в Гаазі, де розташована штаб-квартира суду.

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У Гаазі проходить слухання щодо геноциду українців

Слухання позову України проти Росії щодо геноциду наших громадян проходитимуть у два раунди. Зокрема, Росія виступатиме 18 та 25 вересня, а Україна – 19 та 27 вересня.

Українську делегацію очолює посол з особливих доручень міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, а російську — Геннадій Кузьмін, посол з особливих доручень МЗС Росії.

У своєму позові Київ вимагає притягнути Москву до відповідальності за спотворення поняття "геноцид" для виправдання нападу на Україну. Водночас Росія заявляла, що намагалася запобігти "геноциду на ході України".

Варто зазначити, що українська сторона відкинула це твердження країни-агресорки, заявивши, що Конвенція ООН 1948 про геноцид не допускає вторгнення з метою його запобігання.

Росія також стверджує, що Міжнародний суд ООН буцімто не має юрисдикції у цій справі, оскільки "конвенція не регулює застосування сили між державами".

Зверніть увагу! Всього, крім України та Росії, у процесі беруть участь ще 32 країни-члени ООН. Це такі країни, як Німеччина, Австрія, Словаччина, Чехія, Бельгія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Австрія, Люксембург, Швеція, Болгарія, Канада та Австралія. Їхні представники також виступлять у ході цих слухань.

До позову України також приєдналися й Сполучені Штати Америки. Однак оскільки США мали застереження до однієї зі статей конвенції, суд не визнав їхню декларацію про інтервенцію, тому і не включив країну до слухань.

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