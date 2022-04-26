Российские военные сами опровергают фейк, будто они взяли украинское Рубежное, – СБУ

Россияне сами разрушают свои фейки о военных успехах. Лживые утверждения своего начальства о якобы взятии Рубежного оккупанты опровергают в разговорах со своими родственниками – один из таких разговоров перехватили в СБУ.

СБУ обнародовала разговор российского оккупанта, где он признается, что луганское Рубежное на самом деле не оккупировали, аннулируя все фейки российского командования.

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В разговоре россиянин эмоционально рассказывает, что пропагандисты врут о взятии Рубежного, а его подразделение терпит потери.

Я же тебе говорю, них*я не взяли. Тут кричат "вперед-вперед", бл*дь, а идти некому... Мне тоже по телевизору рассказывали, якобы Рубежное взяли. Х*й там взял что! На месте стоим,

– сказал оккупант.

Кроме того, россиянин признал, что даже "элитные" подразделения оккупантов страдают от сопротивления украинцев.

Тут вот и спецназ русский приезжал… Тоже п*зды получили немного, прошлей ночью,

– заявил оккупант.

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