Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, подчеркнув, что существенный сдвиг в сознании представителей окружения Путина может произойти только после сокрушительного поражения России в войне. В частности, с начала операции ВСУ в Курской области, недовольство россиян действиями своей власти выросло в течение месяца на 10%.

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Кто является реальной силой

Среди тех, кто в окружении Путина, действительно способен свергнуть власть Путина, точно нет представителей экономического блока российского правительства. Хотя они вряд ли довольны тем, что происходит в России, а также той работой, которую им приходится выполнять.

Так же на это не способны российские олигархи. Они уже давно утратили функции, которые выполняли в 1990-е годы, и действительно имели влияние на Кремль.

Обратите внимание! По результатам опроса, который провели исследовательские проекты "Хроники" и Extreme Scan, в частности, вывод из Украины российских войск и мирные переговоры с Киевом без достижения целей так называемой "СВО" поддержали бы 49% опрошенных. В опросе приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 лет.

Реальной силой, которая может свергнуть Путина, являются российские военные и силовики,

– отметил Яковенко.

Однако на сегодня они боятся Путина больше, чем последствий его правления. Для того чтобы они начали бояться больше последствий, чем его самого, – нужно, по его мнению, чтобы российская армия и силовые структуры потерпели сокрушительное поражение.

Также в результате этого Россия должна избавиться от значительной части оккупированных территорий Украины и получить аномально высокие потери среди военных. Все это может привести к изменениям в сознании военных и силовиков,

– предположил журналист.

Тогда, по его словам, будет возможно что-то вроде мятежа Евгения Пригожина, но уже в исполнении силовиков и с другими задачами. У Пригожина не было задачи свергнуть путинский режим. Однако в аналогичной ситуации у силовиков такая задача может возникнуть.

Но это возможно только при условии тяжелого военного поражения российских оккупационных войск, например, во время деоккупации Крыма,

– отметил Игорь Яковенко.

Отметим, что генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Путин запугал свое окружение и вычистил его от тех, кто мог бы ему противостоять. На сегодня любой чиновник занимает свою должность благодаря тому, что является лояльным к Путину. Поэтому ни российские элиты, ни олигархи не намерены свергнуть Путина, ведь он "обогатил их состоянием".