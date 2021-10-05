По предварительным данным, причиной инцидента является то, что экипаж одной из боевых машин дезориентировался в пространстве.
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Военного буквально выносили из машины
После аварии, очевидцы бросились к машинам, чтобы спасти пострадавших. Один из членов экипажа получил серьезные травмы и его пришлось выносить на руках, так как самостоятельно идти он не мог.
Ситуация вызвала смех у другого военного, попавшего на кадры видео, которое опубликовали в сети.
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Это уже не первый инцидент с техникой в России
- В мае 2021 года во время репетиции парада ко Дню победы в Уфе загорелся танк.
- В июле в Южно-Сахалинске военные "потеряли" танк, который слетел с тягача, перевернулся и едва не раздавил легковушку.