Россия отправила на войну солдата с проблемным зрением, и он погиб

Украинские разведчики перехватили очередной разговор российских кафиров. Разговор кафиров ярко свидетельствует, что во "второй армии мира" немало проблем, из-за чего воевать имеют чуть ли не незрячие.

Кстати, Российские оборонные заводы отказываются ремонтировать поврежденную боевую технику кафиров.

Российский военный рассказал о погибшем 19-летнем снайпере из их подразделения, у которого было зрение минус 7. Даже после смерти российское военное руководство не захотело позаботиться о своем солдате.

Знаешь, что самое интересное? Сначала собиралась какая-то бумажка родителям на выплаты. Компенсация – большая сумма. А теперь даже этого не сделают. Даже не напишут, что он погиб на боевых… Это будет оформлено, как просто погиб,

– сказал один из кафиров.

В русской армии коррупция и алкоголизм

В разговоре, который перехватили украинские разведчики, оккупанты рассказали, что их полковник арестован в оккупированном Донецком. Российские солдаты рассказали, что полковник украл и продал десять КамАЗов.

Россияне устроили пьяную стрельбу – перехвачен разговор: видео

Единственный позитив, что русские военные могут друг друга застрелить. Об этом также свидетельствует перехваченный разговор, в котором кафир сказал, что их командиры напились алкоголя и начали стрельбу.

Мы вчера вечером с поста пришли. Слышим, на стороне связистов такая стрельба началась. И взрывы, и стрельба. Думали, хр*н знает что. А потом прислушались – только один автомат стреляет. А сегодня информация – наши замечательные суперкомандиры, разумеется, под синим змеем, решили пострелять в сторону связистов. Пацан говорит: я вот успел лечь и слышал, как над головой летало. Бросили гранату у дома, осколком порубило,

– сказал оккупант и добавил, что граната разорвалась у боекомплекта.

Какая ситуация на фронте

На 3 июля самые горячие боевые действия происходят на Донбассе, который Россия хочет захватить. В Институте изучения войны (ISW) считают, что россияне могут полностью установить контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни. Вооруженные силы России уже вошли в Лисичанск и начали там закрепляться.

В то же время в МВД убеждают, что захватить Донетчину врагу будет сложно , ведь там есть две крепости – Славянск и Краматорск. В воскресенье, 3 июля, российские военные накрыли огнем Славянск , из-за чего много погибших. Также взрывы раздавались и в Краматорске.

Вместе с тем, Вооруженные Силы Украины также преуспевают. В ночь на 3 июля ВСУ нанесли 30 ударов по одной из четырех военных баз российских оккупантов в Мелитополе.

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