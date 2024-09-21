Хотя, вероятно, это продолжается до сих пор. Российские воины грабят, а гражданские россияне доносят друг на друга и просят помощи у "царя". Подробнее о действиях врага на Курщине в эфире 24 Канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Смотрите также Что ждет Курскую операцию и какая сейчас главная задача Сил обороны

О мародерстве российских воинов

По словам Фейгина, информация об ограблении со стороны российских военных не имеет новизны. Даже подразделения, которые дислоцируются на территории России, занимаются мародерством. Такой же дебош совершали в начале так называемой "СВО" в Украине, а, возможно, и до сих пор совершают.

И чему удивляться, если ряды российской армии пополняют люди с судимостью. Они официально могут оказаться как на украинской территории, так и в приграничной зоне. И даже гражданские россияне, подписавшие контракт с войском, могут прибегнуть к грабежам. Поэтому в этой ситуации с вымогательством нет ничего необычного.

К теме Оперативная неожиданность: в ISW раскрыли, почему Россия не была готова к наступлению ВСУ на Курщине

О доносах и обращениях к "царю"

Марк Фейгин рассказал, что в российском обществе существуют 2 традиции – обращаться к "царю" в случае какой-то проблемы и доносить друг на друга.

Россияне не полагаются на городскую администрацию или правоохранительные органы. Они знают, что в этих учреждениях преимущественно одни грабители, насильники и коррупционеры. Поэтому обращаются напрямую к Владимиру Путину.

Хотя понимают, что диктатор вряд ли ответит. Нередко такие обращения ни к чему не приводят. Только создается иллюзия, что кто-то что-то пытается уладить.

Верят ли, что Путин поможет? Это не так важно. Главное – привлечь к себе внимание. Показать, мол, "вот такая у нас проблема",

– отметил российский правозащитник.

По его информации, только украинские военные зашли на территорию города Суджа, местные сразу побежали друг на друга доносить. К примеру, "этот за Путина голосовал" и "а этот служил там и там".

Интересно Украинцы переиграли своих визави: почему на самом деле удалось наступление на Курщину

Когда была российская власть, сдавали проукраинских людей, когда ее не стало и пришли украинцы, начали доносить на путинистов. Если снова Курщина окажется под Кремлем, начнут докладывать о тех, кто сотрудничал с украинскими военными.

Это часть традиции: когда доносят на соседа за то, что тот не лоялен к власти; а также постоянно бить лбом "царю". Не думаю, что это кому-то поможет, но, как есть,

– констатировал Фейгин.