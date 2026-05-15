15 мая, 18:22
Российские войска атакуют Запорожье: под ударом частные дома, есть раненые
Вечером в пятницу, 15 мая, российские войска атаковали Запорожье. Под вражеским ударом снова оказалась промышленная инфраструктура.
Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Какие последствия удара по Запорожью?
Около 17:00 Иван Федоров сообщил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области. Впоследствии также добавилась угроза ударных беспилотников.
По данным корреспондентов Общественного, в 17:35 и 18:01 в Запорожье прогремели взрывы.
Вражеский удар был по объекту промышленности.
Россияне целят в промышленную инфраструктуру, однако больше всего под ударом – гражданские,
– написал начальник ОВА.