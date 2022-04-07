Российские войска из Беларуси планируют бросить на штурм Харькова и наступление на Славянск

Российская армия была вынуждена отступить из Киевской области, бежав в Беларусь. Но оттуда оккупантов снова планируют бросить на войну против Украины.

Российская армия не имеет особых возможностей для ротации. Поэтому те подразделения, которые потерпели поражение в боях против украинцев, вскоре снова оказываются на поле боя.

Достойно внимания Немецкая разведка перехватила разговоры россиян, где они признаются, как расстреливали мирных в Буче

После того как украинская армия пошла в контрнаступление в Киевской области, российскую армию оттуда решили вывести на территорию Беларуси. Там отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и воздушно-десантных войск восстанавливают боеспособность и перегруппировываются. Все для того, чтобы вскоре снова отправиться на войну. По данным Генштаба ВСУ, они могут быть направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении.

На Слобожанском направлении в районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Также оккупанты удерживают город Изюм, пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.

Россиян будут бросать на убой

До этого информацию о таком перемещении российских войск из Беларуси на Слобожанское направление давала и украинская разведка. Речь шла о тех подонках, которые причастны к зверствам в Буче и других городах и селах вокруг Киева. Но, в отличие от остальных оккупантов, им давали гораздо меньше времени на отдых, после чего перекидывали в "горячие точки". В украинской разведке предполагают, что так россияне пытаются избавиться от лишних свидетелей своих кровавых преступлений.