Всех в расход: командованию оккупантом отдали приказ уничтожить всех зэков-вагнеровцев

В россии ни на минуту не прекращают набор заключенных в частную военную компанию, которой руководит приближенный к путину евгений пригожин. За счет убийц и насильников, которым уже нечего терять, в москве хотят эффективно пополнять свой личный состав и сохранять всеобщую боеспособность войска.

Тем не менее, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, с набором зэков на войну российские генералы получают еще и кучу проблем. Ведь раздавать оружие людям без принципов, гнать их насмерть в качестве "гармантного мяса" – не самая лучшая идея.

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Группировки, состоящие из заключенных, занимают в градации российского войска самую низкую строчку и имеют минимальное количество прав. Их считают людьми даже более низкого сорта, чем мобилизованные на Донбассе. Хотя при этом заключенные гораздо более полезны на поле боя, чем принудительно отправленные на войну гражданские.

На места, где воюют вагнеровцы, перекидывают кадыровцев

Российское военно-политическое руководство, принимавшее решение о приобщении зеков к войне в Украине, судя по всему, вполне понятно, какого качества будут отряды из заключенных.

Именно поэтому на места дислокации таких группировок постоянно перебрасывают отряды кадыровцев. Им поставили задачу следить за тем, чтобы никто из зеков не сбежал с поля боя, а также за тем, чтобы они не отступали назад.

Несмотря на то, что почти все отпущенные путиным для войны заключенные достаточно мотивированы и верят в то, что идут в бой за правду, приказы зеки обычно игнорируют. Фактически единственные, кто может ими управлять, приставлены к отрядам представители вагнера.

Тем не менее, в свободное от войны время бывшие заключенные занимаются привычными для себя делами – воровством и ограблениями. Кое-где они устраивают налеты на представителей российского войска, которое отчаянно мародерит.

Именно с этим была связана так называемая контртеррористическая операция в Херсоне, ведь боевики-вагнеровцы решили убить российских грабителей и забрать себе все, что они отобрали у гражданских. Это привело к достаточно серьезному бою между зеками, русскими военными и кадыровцами.

Вагнеровцы хладнокровно убили нескольких срочников, после чего на место происшествия подтянулись загоны отряды кадыровцев, которые вызвали себе на помощь десантников. Не без потерь, со своей стороны, последние ликвидировали часть заключенных, а других – задержали. Лишь после этого "тиктокеры" вылезли из укрытий и показательно расстреляли наемников.

Обратно никто из зеков не вернется

Представители украинских спецслужб утверждают, что российское командование еще до отправки зэков в зону боевых действий получило четкий приказ об их обязательной ликвидации. Так, заключенных, которые юридически сбежали из-за решетки, собираются пускать в расход, если не на поле боя, то во время ротаций или по истечении срока действия контракта.

Решением о расстреле каждого заключенного, которому удастся выжить на войне с Украиной, кремль лишает себя многих проблем.

Во-первых, таким образом путин освобождает немало мест в тюрьмах.

Во-вторых, он может не только эффективно пополнять свое войско, но и поддерживать его боеспособность на том же уровне, который есть сейчас .

. В-третьих, российские власти полностью осознают, что чем бы ни закончилась эта война, обществу страны-агрессора придется столкнуться с большим количеством озверевших воинов, вернувшихся домой.

И хотя военнослужащие армии россии недалеко ушли от зеков по своим моральным качествам, бывшие заключенные в случае появления на родине точно возглавят самые опасные бандформирования. Такие последствия кремлевскому диктатору не нужны, поэтому всех наемников-зеков так или иначе ликвидируют.