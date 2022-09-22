Тим не менше, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, із набором зеків на війну російські генерали отримують ще й купу проблем. Адже роздавати зброю людям без принципів, гнати їх на смерть у якості "гармантного м'яса" – не найкраща ідея.

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Угруповання, які складаються із ув'язнених, посідають у градації російського війська найнижчу сходинку та мають мінімальну кількість прав. Їх вважають людьми навіть нижчого сорту, ніж мобілізовані на Донбасі. Хоча при цьому в'язні набагато більш корисні на полі бою, ніж примусово відправлені на війну цивільні.

На місця, де воюють вагнерівці, перекидають кадировців

Російське військово-політичне керівництво, яке приймало рішення про долучення зеків до війни в Україні, судячи з усього, цілком розуміло, якої якості будуть загони із в'язнів.

Саме через це на місця дислокації таких угруповань постійно перекидають загородзагони кадировців. Їм поставили задачу слідкувати за тим, аби ніхто із зеків не втік з поля бою, а також за тим, аби вони не відступали назад.

Не дивлячись на те, що майже всі відпущені путіним для війни в'язні є достатньо вмотивованими та вірять у те, що йдуть у бій за правду, накази зеки зазвичай ігнорують. Фактично єдині, хто може ними керувати, є приставлені до загонів представники вагнера.

Тим не менше, у вільний від війни час колишні в'язні займаються звичними для себе справами – крадіжками та пограбуваннями. Подекуди вони влаштовують нальоти на представників російського війська, яке відчайдушно мародерить.

Саме із цим була пов'язана так звана "контртерористична операція" у Херсоні, адже бойовики-вагнерівці вирішили вбити російських грабіжників та забрати собі все, що вони відібрали у цивільних. Це призвело до достатньо серйозного бою між зеками, російськими військовими та кадировцями.

Вагнерівці холоднокровно вбили кількох срочників, після чого на місце події підтягнулися загородзагони кадировців, які викликали собі на підмогу десантників. Не без втрат зі свого боку останні ліквідували частину в'язнів, а інших – затримали. Лише після цього "тіктокери" вилізли з укриттів та показово розстріляли найманців.

Назад ніхто із зеків не повернеться

Представники українських спецслужб стверджують, що російське командування ще до відправки зеків у зону бойових дій отримало чіткий наказ про їх обов'язкову ліквідацію. Так, в'язнів, які юридично втекли з-за ґрат, збираються пускати в розхід, якщо не на полі бою, то під час ротацій чи після закінчення терміну дії контракту.

Рішенням про розстріл кожного ув'язненого, якому вдасться вижити на війні з Україною, кремль позбавляє себе багатьох проблем.

По-перше, в такий спосіб путін звільняє чимало місць у тюрмах.

По-друге, він може не тільки ефективно поповнювати своє військо, але й підтримувати його боєздатність на тому ж рівні, який є зараз .

. По-третє, російська влада цілком усвідомлює, що чим би не закінчилася ця війна, суспільству країни-агресорки доведеться зіштовхнутся з великою кількістю озвірілих вояк, які повернулися додому.

І хоча військовослужбовці армії росії недалеко пішли від зеків за своїми моральними якостями, колишні в'язні у випадку появи на батьківщині точно очолять найнебезпечніші бандформування. Такі наслідки кремлівському диктатору не потрібні, то ж всіх найманців-зеків так чи інакше ліквідують.