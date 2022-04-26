Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации полковник Иван Арефьев.

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По его словам, в результате вооруженной атаки Гуляйполя повреждены дома мирных жителей, а также три человека ранены.

По факту обстрелов следователями по процессуальному руководству окружной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 1 ст. 38 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны" – ст. 438,

– сообщили в Запорожской ОГА.

Враг неоднократно обстреливал украинские города и жилые кварталы оккупированных территорий Запорожской области.

Что известно об обстрелах в Запорожье:

Утром 26 апреля оккупанты нанесли три удара ракетами "Калибр" по Запорожью. Погиб гражданский мужчина и получила ранение собака.

23 апреля примерно в 15.30 россияне обстреляли город Васильевка. Один из жилых домов пострадал от ракеты системы "Ураган". К счастью, ракета не разорвалась, раненых и жертв нет, однако дом потерпел разрушения.

В частности, оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в Энергодаре с целью найти государственных служащих, представителей ВСУ, СБУ, полиции. К этому процессу привлечены сотрудники федеральной службы безопасности России.

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