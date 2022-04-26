Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації полковник Іван Арєф'єв.

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За його словами, внаслідок збройної атаки Гуляйполя пошкоджені будинки мирних жителів, а також троє людей поранені.

За фактом обстрілів слідчими за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 38 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни" – ст. 438,

– повідомили у Запорізькій ОДА.

Ворог неодноразово обстрілював українські міста та житлові квартали вже окупованих територій Запорізької області.

Що відомо про обстріли на Запоріжжі:

Вранці 26 квітня окупанти завдали трьох ударів ракетами "Калібр" по Запоріжжю. Загинув цивільний чоловік і зазнала поранення собака.

23 квітня приблизно о 15:30 росіяни обстріляли місто Василівка. Один із житлових будинків постраждав від ракети системи "Ураган". На щастя, ракета не розірвалась, поранених та жертв немає, проте будинок зазнав руйнувань.

Зокрема, окупанти проводять фільтраційні заходи в Енергодарі з метою знайти державних службовців, представників ЗСУ, СБУ, поліції. До цього процесу залученні співробітники федеральної служби безпеки Росії.

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