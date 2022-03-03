Российские войска нанесли удар по жилым домам Чернигова

Российские войска 3 марта нанесли удар по жилым домам Чернигова. Людей просят оставаться в укрытиях гражданской защиты.

Вячеслав Чаус – глава Черниговской ОВА – сообщил, что враг повредил немало многоквартирных домов. В них – выбитые окна, поврежденные стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

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Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом расположены больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек,

– подчеркнул Чаус.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах пострадавших сейчас устанавливается.

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