Российские войска нанесли удар по жилым домам Чернигова
Источник:Суспільне Чернігів
Российские войска 3 марта нанесли удар по жилым домам Чернигова. Людей просят оставаться в укрытиях гражданской защиты.
Вячеслав Чаус – глава Черниговской ОВА – сообщил, что враг повредил немало многоквартирных домов. В них – выбитые окна, поврежденные стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.
Важно В Чернигове снаряд попал в нефтебазу: фото и видео с места происшествия
Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом расположены больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек,
– подчеркнул Чаус.
На месте работают спасатели. Информация о жертвах пострадавших сейчас устанавливается.
Россия цинично уничтожает жилые районы / 24 канал
Ракетный удар по жилым районам Чернигова / 24 канал
Последствия ракетного удара по Чернигову / 24 канал