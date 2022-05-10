Российские войска непременно "выдохнутся": в МВД говорят, что у Путина будет 2 варианта

Несмотря на многочисленные заявления российского руководства, что война в Украине идет "по плану", они вряд ли могут много планировать заранее. А украинские войска своими действиями значительно сокращают возможность маневров для оккупантов.

Россия не отказывается от своего плана создать СССР-2. И без Украины реализовать эту мечту Путина практически невозможно. Поэтому захват Украины – и дальше среди целей россиян. Об этом во время телемарафона "Единые новости" отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.

Стоит внимания Более 10 БТГр, ранее развернутых в Мариуполе, двигаются в другие районы Донбасса, – ISW

Но пока оккупантов ожидает разочарование. Они потерпели поражение в боях за Киев. Им так и не удалось захватить Харьков и Одессу. И даже Мариуполь, на оккупацию которого они бросили немало сил, продолжает сопротивляться.

Следовательно, там решили несколько пересмотреть свои планы после этих неудач. И сосредоточить свое внимание на Донбассе. Именно для этого регион "подгоняют" под стандарты России.

Еще одна попытка активной фазы боевых действий

Но от активной фазы войны против Украины Россия не собирается отказываться. И готовится совершить очередную активную фазу боевых действий. Для этого к линии фронта подтягивают военную технику.

В настоящее время концентрируется техника в районе Крыма. Мы понимаем, что 19 батальонных тактических групп находятся в Харьковской области. И после того, как они выдохнутся, а они выдохнутся, им ничего не удастся, дальше у Путина будет два варианта. Или условно замораживать конфликт и говорить о каких-либо переговорных процессах. Или же объявлять прямую мобилизацию в России,

– рассказал Вадим Денисенко.

По его словам, второй вариант не очень подходит Кремлю. Там ведь опасаются объявлять мобилизацию. Причина в том, что хоть и россияне выступают за войну против Украины, но сама мобилизация их пугает.

"По состоянию на сегодняшний день он надеется, что сделает еще один рывок, а дальше посмотрит", – оценил планы Путина Вадим Денисенко.

Путин как загнанный зверь

В мире все меньше верят, что Путин и его сторонники смогут победить в войне против Украины. Но и возможности выйти из этой войны у них нет. И это порождает новый страх, озвученный американским президентом Джо Байденом. Ведь российский диктатор – человек, который все пытается просчитать заранее. Но в войне против Украины ошибся. И теперь может прибегнуть к необдуманным шагам.