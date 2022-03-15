Российские войска обстреляли больницу в Рубежном: родильный разрушен до основания
Источник:Сергей Гайдай
Оккупанты 15 марта обстреляли Рубежанскую городскую многопрофильную больницу. На месте родильного стационара остались руины.
Об этом сообщил 15 марта председатель Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, из-за артобстрела вдребезги разбито акушерско-гинекологическое отделение больницы в Рубежном.
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"Теперь в Луганской области стало меньше на один родильный стационар", – написал Гайдай.
Рубежное 15 марта / Фото Сергея Гайдая
Больница в Рубежном / Фото Сергея Гайдая
Роды были в подвале
Гайдай рассказал, что последние роды в больнице состоялись 11 марта в 23.23. Однако они из-за мощного обстрела прошли в подвале.
Родилась красивая и здоровая девочка Василиска, которая вместе с мамой так все время и находилась под присмотром медицинских работников в подвальном помещении. Ведь поднимать их было уже некуда,
– сказал Гайдай.
Председатель ОВА отметил, что еще одну беременную женщину, которая находилась под наблюдением врачей, эвакуировали в ближайший роддом Бахмуте.
Последствия артобстрела / Фото Сергея Гайдая
Роддом разрушили дотла / Фото Сергея Гайдая
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