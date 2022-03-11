Российские войска планируют окружить Одессу не с моря, – Труханов рассказал о планах оккупантов

Одесский городской голова Геннадий Труханов считает, что россияне передумали нападать на Одессу с моря. Вместо этого они планируют сначала окружить город силами с Николаевщины и Приднестровья.

Согласно последней информации, корабли, которые были недалеко от Одессы, передислоцировали в район Крыма. Тем временем отдельная группировка российских войск выдвинулась на Вознесенск, что на Николаевщине.

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Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Таким образом мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город через Вознесенск и Приднестровье. Таким образом, город окажется отрезанным и в окружении,

– считает Труханов.

А уже после окружения на суше захватчики могут направить десантные корабли с моря для высадки.

Труханов подчеркнул, что защитники Одессы имеют время для подготовки благодаря героическому противостоянию наших сил на Николаевщине.

Сейчас местная власть формирует стратегические запасы пищевых продуктов с длительным сроком годности на случай взятия города в осаду.

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