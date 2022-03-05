Российские войска попали с неба по Житомирскому бронетанковому заводу
Источник:телеграм Бунечко
Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Житомиру. Они целились в бронетанковый завод.
Об этом рассказал Виталий Бунечко – глава Житомирской военной администрации. Он проинформировал о вреде, который агрессор нанес объектам критической, военной и социальной инфраструктуры в области.
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Он отметил, что так называемая "военная спецоперация" России в Житомире выглядит очень странно. Россияне уничтожают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру.
Кроме того, вечером произошел авиационный удар по двум объектам – по Озерному и бронетанковому заводу,
– отметил он.
К сожалению, во время этого ранили два человека. Впрочем, жертв нет.
Также за ночь на 5 марта агрессор ударом ракеты уничтожил 25 лицей.
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