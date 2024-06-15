В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил события в Волчанске.

Важно Нас спасла игрушка "жирафчик": откровенное интервью с пилотом ВСУ

Заблокированные оккупанты

Он отметил, что назвал бы это "огненным котлом". Это происходит, когда артиллерия начинает отсекать точки подвоза боеприпасов и амуниции на какую-то из позиций, как в этом случае.

Заблокированные оккупанты / Скриншот с видео

Наша арта поняла, что можно отсечь их, ведь там есть всего несколько линий, по которым россияне могли пройти на этот завод. Они в него заползли, а вот дальше у них уже возникли проблемы.

Зайти, то они зашли, но выйти не могут, ведь попадают под стену артиллерийского огня и дронов. К ним подойти не могут, как раз из-за этой стены,

– подчеркнул Роман Свитан.

"Оптимальный вариант в таком режиме оставить их без вооружения и потом они сами будут сдаваться. Без еды, воды, вооружения преимущественно принимают решение сдаться. Здесь россияне ничего нового не придумают", – добавил военный эксперт.

Атакованный аэродром

Кирилл Буданов подтвердил, что аэродром "Морозовск" в Ростовской области пострадал от недавней украинской атаки. По словам главы разведки, украинские войска использовали не менее 70 беспилотников для ударов по российской авиабазе, на которой базировались истребители-бомбардировщики Су-34.

Роман Свитан отметил, что однозначно мы, как минимум, повредили самолеты. Тогда они могли их отбуксировать и перебросили в закрытые ангары.

При этом, по словам эксперта, есть еще вариант, что перед атакой, понимая, что дроны идут в ту сторону, самолеты могли переместить. Этого не стоит исключать. Они уже обучены ракетным ударам. Однако нам лучше надеяться на вариант на повреждение этих самолетов.

Когда идет массированная атака, примерно понимая в какую сторону, то они могут поднять самолеты в воздух и переместить их на другие аэродромы. Для нас это тоже хороший вариант, ведь время подлета у этих самолетов будет больше и будет время на реакцию. Здесь однозначно положительный момент.

Война России против Украины: последние новости