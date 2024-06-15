В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив події у Вовчанську.

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Заблоковані окупанти

Він зазначив, що назвав би це "вогняним котлом". Це відбувається, коли артилерія починає відсікати точки підвезення боєприпасів й амуніції на якусь із позицій, як в цьому випадку.

Заблоковані окупанти / Скриншот з відео

Наша арта зрозуміла, що можна відсікти їх, адже там є всього декілька ліній, за якими росіяни могли пройти на цей завод. Вони в нього заповзли, а от далі в них вже виникли проблеми.

Зайти, то вони зайшли, але вийти не можуть, адже потрапляють під стіну артилерійського вогню й дронів. До них підійти не можуть, якраз через цю стіну,

– наголосив Роман Світан.

"Оптимальний варіант в такому режимі залишити їх без озброєння й потім вони самі будуть здаватися. Без їжі, води, озброєння переважно приймають рішення здатися. Тут росіяни нічого нового не вигадають", – додав військовий експерт.

Атакований аеродром

Кирило Буданов підтвердив, що аеродром "Морозовск" у Ростовській області постраждав від нещодавньої української атаки. За словами очільника розвідки, українські війська використали щонайменше 70 безпілотників для ударів по російській авіабазі, на якій базувалися винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Роман Світан зазначив, що однозначно ми, як мінімум, пошкодили літаки. Тоді вони могли їх відбуксувати й перекинули в закриті ангари.

При цьому, за словами експерта, є ще варіант, що перед атакою, розуміючи, що дрони йдуть в ту сторону, літаки могли перемістити. Цього не варто виключати. Вони вже навчені ракетними ударами. Проте нам краще надіятися на варіант на пошкодження цих літаків.

Коли йде масована атака, приблизно розуміючи в який бік, то вони можуть підняти літаки в повітря й перемістити їх на інші аеродроми. Для нас це теж хороший варіант, адже час підльоту у цих літаків буде більшим й буде час на реакцію. Тут однозначно позитивний момент.

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