Крім того, Зеленський зазначив, що Путіна треба поставити на місце. Про це президент України заявив в інтерв'ю італійським журналістам, передає 24 Канал.

До теми Путіну здається, що йому пробачать тисячі смертей, але цього не буде, – Зеленський

Зеленський сказав, що треба, щоб зупинити Путіна від ескалації

Український очільник наголосив, якщо російський диктатор буде відчувати свою силу, він буде думати про продовження воєнних дій у Європі. А сила Путіна полягає у падінні України.

Або це Україна, яка стоїть і бореться з ним на одинці, а світ розділився, Європа розділилася. Він (Путін – 24 Канал) буде відчувати, що тоді він перемагає. І тоді він почне ще одну ескалацію,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що не даремно, сьогодні російські ракети перетинають повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі чи Румунії. А російські кораблі тим часом, за словами Зеленського, заходять в чужі територіальні води.

"Це перший крок, це перший спроба. Ось ви побачите, він буде діяти як Гітлер. Зараз йому потрібно більше країн на свій бік, як було з Гітлером, коли була антигітлерівська коаліція та пронацистські країни. Буде те саме. Він буде працювати. Він буде це робити, тільки дайте йому невеличкий успіх, він піде далі", – наголосив український лідер.

Президент закликав поставити Путіна на місце

Зеленський зазначив, що Путін сьогодні саме такою радикальною нацистською теорією, а саме розділенням світу, сьогодні тримає своє суспільство. І це, як зазначив президент, дуже небезпечно,

Я вважаю, що сьогодні його (Путіна – 24 Канал) треба поставити на місце всіма можливостями. Тому що посиленням України – це мало. Лише потужними санкціями, його суспільство повинне відчувати політичну ізоляцію,

– сказав глава держави.

Він наголосив, що якщо російського президента не зупинити, то він буде продовжувати заробляти гроші на енергоносіях, доходи від яких Кремль передає на виробництво зброї.

"Якщо він хоче закінчити війну, а чому він витрачає все на зброю? Нам дають зброю, щоб ми могли вистояти. А йому для чого зброя? А для чого він абсолютно офіційно перевів свою економіку в режим війни? Для чого всі підприємства у нього працюють в кілька змін? Він працює саме на виробництві зброї", – розповів Зеленський.

Президент зауважив, що від продажу енергоносіїв російська влада не розвиває економіку всередині держави, не допомагає бізнесу, а вкладає все конкретно в мілітаризацію, щоб іти війною далі по світу.