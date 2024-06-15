Як вказав президент України, Путін винний у вбивстві українців та викраденні дітей, саме тому він є нацистом. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю італійським журналістам, передає 24 Канал.
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Росія хоче скасування санкцій
Володимир Зеленський зазначив, що російський президент і є справжнім нацистом. Путін говорить про мир у той час, коли Росія вкрала в України 20 тисяч дітей.
Він каже, що треба забути про санкції тощо. І каже, що це не буде заморожений конфлікт. А що це буде? Ми пробачимо йому 20 тисяч людей? І тисячі смертей? Йому так здається, що йому пробачать. Росії здається, що Росії пробачать. Ніхто цього не забуде,
– сказав президент.
Український гарант переконаний, що все має слідувати закону. Саме тому ніхто не пробачить і не забуде те, що коїть Росія. Як зазначив Зеленський, українці – це мирна нація і вона просто хоче жити. Зокрема, наші громадяни хочуть далі вирощувати агрокультури, адже Україна має найбільший агропромисловий сектор. Проте українська земля замінована – замінована росіянами.
І як можна казати, що нехай знімуть санкції? Знову неадекватність людини. Він, напевно, забув: весь світ ввів санкції ща те, що він окупував нашу територію. І вбивав людей. Тобто, якщо ти перетнув кордон, окупував, гвалтував людей – світ відповів цивілізовано. Світ ввів санкції,
– наголосив Зеленський.
Президент України зазначив, що аби з Росії зняли санкції необхідно, аби вона покинула окуповані території. Зеленський вважає пропозиції Путіна ультиматумом не лише Україна, а й світу.
Що говорив Путін про мир
- Глава Кремля Владімір Путін 14 червня на зустрічі в МЗС раптово заговорив про можливість закінчення війни. Російський диктатор сказав, що може розпочати переговори "хоч завтра" і висунув низку умов.
- Путін заявив, що Москва негайно припинить вогонь та заявить про готовність до переговорів після виведення Києвом військ з території "нових регіонів Росії". Йдеться про окуповані Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. При цьому диктатор цинічно сподівається, що ЗСУ покинуть в тому числі Запоріжжя і Херсон.
- Пристати на умови ворога означало б залишити територію у 26 тисяч квадратних метрів, що можна порівняти з невеликою країною.
- Окрім цього Путін очікує, що Захід зніме санкції, а Україна закріпить те, що не вступатиме у НАТО. Не обійшлося без заяв про "денацифікацію" та "демілітаризацію". Однак Росія вже чітко показала, що означають її слова про мир.