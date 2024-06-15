Як вказав президент України, Путін винний у вбивстві українців та викраденні дітей, саме тому він є нацистом. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю італійським журналістам, передає 24 Канал.

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Росія хоче скасування санкцій

Володимир Зеленський зазначив, що російський президент і є справжнім нацистом. Путін говорить про мир у той час, коли Росія вкрала в України 20 тисяч дітей.

Він каже, що треба забути про санкції тощо. І каже, що це не буде заморожений конфлікт. А що це буде? Ми пробачимо йому 20 тисяч людей? І тисячі смертей? Йому так здається, що йому пробачать. Росії здається, що Росії пробачать. Ніхто цього не забуде,

– сказав президент.

Український гарант переконаний, що все має слідувати закону. Саме тому ніхто не пробачить і не забуде те, що коїть Росія. Як зазначив Зеленський, українці – це мирна нація і вона просто хоче жити. Зокрема, наші громадяни хочуть далі вирощувати агрокультури, адже Україна має найбільший агропромисловий сектор. Проте українська земля замінована – замінована росіянами.

І як можна казати, що нехай знімуть санкції? Знову неадекватність людини. Він, напевно, забув: весь світ ввів санкції ща те, що він окупував нашу територію. І вбивав людей. Тобто, якщо ти перетнув кордон, окупував, гвалтував людей – світ відповів цивілізовано. Світ ввів санкції,

– наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що аби з Росії зняли санкції необхідно, аби вона покинула окуповані території. Зеленський вважає пропозиції Путіна ультиматумом не лише Україна, а й світу.

Що говорив Путін про мир