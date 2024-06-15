Как указал президент Украины, Путин виновен в убийстве украинцев и похищении детей, именно поэтому он является нацистом. Об этом Зеленский заявил в интервью итальянским журналистам, передает 24 Канал.
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Россия хочет отмены санкций
Владимир Зеленский отметил, что российский президент и есть настоящий нацист. Путин говорит о мире в то время, когда Россия украла у Украины 20 тысяч детей.
Он говорит, что надо забыть о санкциях и тому подобное. И говорит, что это не будет замороженный конфликт. А что это будет? Мы простим ему 20 тысяч человек? И тысячи смертей? Ему так кажется, что ему простят. России кажется, что России простят. Никто этого не забудет,
– сказал президент.
Украинский гарант убежден, что все должно следовать закону. Именно поэтому никто не простит и не забудет то, что творит Россия. Как отметил Зеленский, украинцы – это мирная нация и она просто хочет жить. В частности, наши граждане хотят дальше выращивать агрокультуры, ведь Украина имеет самый большой агропромышленный сектор. Однако украинская земля заминирована – заминирована россиянами.
И как можно говорить, что пусть снимут санкции? Опять неадекватность человека. Он, наверное, забыл: весь мир ввел санкции ща то, что он оккупировал нашу территорию. И убивал людей. То есть, если ты пересек границу, оккупировал, насиловал людей – мир ответил цивилизованно. Мир ввел санкции,
– подчеркнул Зеленский.
Президент Украины отметил, что чтобы с России сняли санкции необходимо, чтобы она покинула оккупированные территории. Зеленский считает предложения Путина ультиматумом не только Украины, но и мира.
Что говорил Путин о мире
- Глава Кремля Владимир Путин 14 июня на встрече в МИД внезапно заговорил о возможности окончания войны. Российский диктатор сказал, что может начать переговоры "хоть завтра" и выдвинул ряд условий.
- Путин заявил, что Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории "новых регионов России". Речь идет об оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. При этом диктатор цинично надеется, что ВСУ покинут в том числе Запорожье и Херсон.
- Принять условия врага означало бы оставить территорию в 26 тысяч квадратных метров, что можно сравнить с небольшой страной.
- Кроме этого Путин ожидает, что Запад снимет санкции, а Украина закрепит то, что не будет вступать в НАТО. Не обошлось без заявлений о "денацификации" и "демилитаризации". Однако Россия уже четко показала, что означают ее слова о мире.