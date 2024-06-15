Адже дії глави Кремля подібні до тих, що чинили вояки Гітлера під час Другої світової війни. Про це президент України заявив в інтерв'ю італійським журналістам, передає 24 Канал.

До теми Як змусити Путіна "забажати" миру: Зеленський чітко відповів

Зеленський пояснив, чому Путін є нацистом

Український очільник зазначив, що російський диктатор говорить про мир, але при цьому він же вкрав 20 тисяч українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Що він (Путін – 24 Канал) собі думає? Він каже, що треба забути про санкції тощо, і це не буде замороженим конфліктом. А що це буде? Ми пробачимо йому 20 тисяч дітей і тисячі смертей?

– спитав президент.

Зеленський наголосив, що російській владі здається, що їй пробачать всі злочини проти людства. Але, як зазначив президент, ніхто цього не забуде, але все повинно іти за законом.

"Ми мирна нація, ми просто хочемо додому дітей повернути, хочемо просто жити, вирощувати агропродукцію, але всі наша земля замінована цим злочинцем. І як можна казати, що нехай знімуть санкції, це знову неадекватність людини. Він, напевно, забув, санкції весь світ ввів за те, що він окупував наші території й вбивав людей", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що на той факт, що російські військові перетнули кордон, окупували наші території, ґвалтували людей, світ відповів цивілізовано та економічно. Тому, якщо світ ввів санкції, бо Путін почав війну, то спочатку треба вийти з території, щоб їх зняли.

А санкції наклав весь світ, і якщо ти кажеш: я зупинюся тільки зніміть санкції, то робиш ультиматум не лише Україні, але й всьому світу,

– пояснив глава держави.

Раніше президент казав, що Путін іде шляхом Гітлера