Российские войска потеряли боеспособность и вводят резервы

Наши защитники продолжают уничтожать русских захватчиков. Под мощным давлением Вооруженных сил Украины вражеские войска потеряли боеспособность и пытаются ввести резервы.

Соответствующую информацию около полуночи 10 марта сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил России по всем направлениям. На некоторых из них оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы,

говорится в сообщении.

Для наращивания боевых способностей враг осуществляет перемещение к границам соединений и воинских частей по другим стратегическим направлениям.

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