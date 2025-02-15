Украина имеет точные данные: Зеленский говорит, что россияне забрали большинство военных из Приднестровья

Украина имеет точные данные о том, сколько российских военных сейчас остается в Приднестровье. По словам Владимира Зеленского, оккупанты стоят там в основном для охраны складов.

Об этом президент Украины сказал во время пресс-конференции в Мюнхене, передает 24 Канал.

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Сколько вражеских военных остается на территории Приднестровья

Россия оккупировала часть Молдовы и отправила туда свой контингент. Сейчас количество российских войск на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики значительно уменьшилось.

Несколько тысяч своих военных Кремль вывел из Приднестровья. Президент Украины считает, что на территории так называемой Приднестровской Республики находится всего несколько тысяч российских военных. По данным Украины, Там сейчас насчитывается около 2500 оккупантов.

У нас есть точные данные сколько было и сколько осталось россиян. Было 5500 или 6000, сейчас значительно меньше. Они сегодня охраняют склады с оружием, а часть они забрали и вывезли. Вывезли, скорее всего, самолетами через Кишинев,

– сказал Владимир Зеленский.

К слову, в Молдове считают, что в рамках мирных переговоров Украины и России можно поднять вопрос о Приднестровье. Премьер-министр страны Дорин Речан считает, что полному выводу российских войск может поспособствовать международный контекст. Молдова будет настаивать, чтобы на повестке дня переговоров был и конец оккупации левого берега Днестра, где российские войска находятся уже более 30 лет.