Российские войска продолжают блокировать Сумы и пытаются окружить Харьков

Оккупанты дальше блокируют Сумы. Вместе с тем они пытаются сжать Харьков.

В целом на Слобожанском направлении враг активных действий не проводит. об этом сообщили в Генштабе 21 марта.

Обратите внимание На Донецком направлении враг штурмует позиции ВСУ по всей линии соприкосновения

Оккупанты хотят заблокировать Харьков. Они палят по нему и Чугуеву из артиллерии.

Продолжает блокирование города Сумы. Имеющимися силами пытается блокировать город Харьков, осуществляет огневое влияние по оборонительных рубежах и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева,

– говорится в сообщении.

Также враги пытаются установить контроль над Изюмом. "Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов", – пишут в Генштабе.

Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 21 марта: видео