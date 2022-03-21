Загалом на Слобожанському напрямку ворог активних дій не проводить. про це повідомили в Генштабі 21 березня.

Зверніть увагу На Донецькому напрямку ворог штурмує позиції ЗСУ по всій лінії зіткнення

Окупанти хочуть заблокувати Харків. Вони гатять по ньому та Чугуєву з артилерії.

Продовжує блокування міста Суми. Наявними силами намагається блокувати місто Харків, здійснює вогневий вплив по оборонних рубежах та цивільній інфраструктурі українських міст Харкова та Чугуєва,

– мовиться в повідомленні.

Також вороги намагаються встановити контроль над Ізюмом. "Противник намагається посилити угруповання, облаштовує смугу опорних пунктів", – пишуть у Генштабі.

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