Соответствующее заявление сделал начальник 105-го пограничного отряда имени князя Владимира Великого Александр Черный в эфире телемарафона, сообщает 24 канал. Он отметил, что пункты пропусков со страной-оккупанткой - закрыты.

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По словам Черного, из-за действий России по состоянию на 25 мая опасность на границе остается. Страна-оккупантка не покидает проведение вооруженных провокаций. Российские кафиры готовят из разных видов оружия. В частности, стрелковый и минометов.

Начальник 105 пограничного отряда имени князя Владимира Великого подчеркнул, что также пограничники сообщили об артиллерийских обстрелах. Черный добавил: 24 мая российские кафиры били также с привлечением авиации. Украинские пограничники фиксируют ведение огня с территории России.

Какая ситуация у границ с Беларусью

Черный отметил, что на территории Беларуси увеличились пограничные наряды. Начальник 105 пограничного отряда имени князя Владимира Великого сообщил, что возросла плотность охраны границы.

Имеющаяся информация о пребывании у границы от 5 до 10 километров вооруженных сил России,

– подчеркнул Черный.

Беларусь снабжает России оружием

Роман Головченко – премьер-министр Беларуси – цинично заявил, что Беларусь поставляет в Россию свое оружие . Фактически он признался: белорусское оружие помогает стране-оккупантке убивать украинцев. Главченко подчеркнул, что белорусское оружие используется для "потребностей" России.

Угроза ракетных ударов из Белоруссии растет

Генштаб ВСУ сообщил, что возросла угроза ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Белоруссии. В Брестскую область, расположенную в 50 километрах от украинской границы, переместили дивизион ОТРК "Искандер-М".

Генштаб ВСУ еще 22 мая сообщил, что белорусская армия усилила разведку на Волыни и Полесье.

По данным украинских защитников, белорусы разворачивают дополнительные средства для ведения радиоэлектронной разведки. Речь идет о территории приграничных районов Гомельской области.

Заметьте! Журналисты зафиксировали, что только с 24 февраля по 3 мая с территории Беларуси по Украине выпустили по меньшей мере 631 ракету. Первая ракета была выпущена 24 февраля в 06:29.

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