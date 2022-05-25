Відповідну заяву зробив начальник 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого Олександр Чорний в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що пункти пропусків з країною-окупанткою – наразі закриті.

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За словами Чорного, через дії Росії станом на 25 травня небезпека на кордоні залишається. Країна-окупантка не полишає проведення збройних провокацій. Російські окупанти гатять з різних видів зброї. Зокрема, стрілецької та мінометів.

Начальник 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого наголосив, що також прикордонники повідомили про артилерійські обстріли. Чорний додав: 24 травня російські окупанти гатили також з залученням авіації. Українські прикордонники фіксують ведення вогню з території Росії.

Яка ситуація біля кордонів з Білоруссю

Чорний зауважив, що наразі на території Білорусі збільшилися прикордонні наряди. Начальник 105 прикордонного загону імені князя Володимира Великого повідомив, що зросла щільність охорони кордону.

Наявна інформація про перебування біля кордону від 5 до 10 кілометрів збройних сил Росії,

– наголосив Чорний.

Білорусь постачає Росії зброю

Роман Головченко – прем'єр-міністр Білорусі – цинічно заявив, що Білорусь постачає до Росії свою зброю. Фактично він зізнався: білоруська зброя допомагає країні-окупантці вбивати українців. Головченко наголосив, що білоруську зброю використовують для "потреб" Росії.

Загроза ракетних ударів з Білорусі зростає

Генштаб ЗСУ повідомив, що зросла загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. До Брестської області, розташованої за 50 кілометрів від українського кордону, перемістили дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

Окрім того, Генштаб ЗСУ ще 22 травня повідомив, що білоруська армія посилила розвідку на Волині та Поліссі.

За даними українських захисників, білоруси розгортають додаткові засоби для ведення радіоелектронної розвідки. Мовиться про територію прикордонних районів Гомельської області.

Зауважте! Журналісти зафіксували, що лише від 24 лютого до 3 травня з території Білорусі по Україні випустили щонайменше 631 ракету. Першу ракету випустили 24 лютого о 06:29.

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