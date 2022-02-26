Российские захватчики нарушают Женевские конвенции и правила ведения войны, – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

Об этом сообщает ведомство на официальной странице в фейсбуке. Там также отметили что дух украинских военных на высоте.

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А войска оккупанта деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Многие из них жалуются, что до последнего не понимали и не знали, что их пришлют в Украину. Но сохранить жизнь себе они могут, если сложат оружие и добровольно сдадутся украинским освободителям.

Что такое Женевские конвенции

Это международный договор, который закрепляет в международном праве нормы относительно гуманного отношения во время войны.

Сейчас пользуются Женевскими конвенциями pf 12 августа 1949 года.

Это четыре самостоятельных международных договора: Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушения, из состава вооруженных сил на море; Женевская конвенция об обращении с военнопленными; Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны.

Уникальность этих конвенций заключается в том, что вместе с Уставом ООН они – единственные международные договоры, в которых участвуют все государства.

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