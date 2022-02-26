Про це повідомляє відомство на офіційній сторінці Фейсбук. Там також зазначили, що дух український військових на висоті.

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А війська окупанта деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Багато з них скаржаться, що до останнього не розуміли і не знали, що їх надішлють в Україну. Але зберегти життя собі вони можуть, якщо складуть зброю і добровільно здадуться українським визволителям.

Що таке Женевські конвенції

Це міжнародний договір, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни.

Зараз користуються Женевськими конвенціями від 12 серпня 1949 року.

Це чотири самостійних міжнародних договори:Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях; Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі; Женевська конвенція про поводження з військовополоненими; Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни.

Унікальність цих конвенцій полягає в тому, що разом зі Статутом ООН вони – єдині міжнародні договори, в яких беруть участь всі держави.

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